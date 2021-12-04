الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في رفح وخان يونس

الوكيل الإخباري-استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدنية رفح، وهاجمت المزارعين على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس.

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وأفاد مراسل "وفا" نقلا عن أحد الصيادين، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مجموعة من مراكب الصيادين على بعد خمسة أميال قبالة شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لمغادرة من المكان.



وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.



كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية والآليات خلف الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس النار صوب المزارعين، إضافة إلى استهداف صيادي العصافير شرق بلدة خزاعة، دون وقوع إصابات.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف المزارعين يومياً في المناطق الحدودية القريبة من السياج الفاصل شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من زراعة أراضيهم، أو فلاحتها.



وفا

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