الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

الوكيل الإخباري-

الصيادين

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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مراكبفي بحر مدينة غزة والمزارعين في الأراضي الحدودية شرق المدينة، بوابل من الرصاص والقنابل الدخانية.وأفادمصدر فلسطيني، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أضطر الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر.كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والدبابات الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة الرصاص وقنابل دخانية صوب المزارعين في أراضيهم الزراعية شرق حي الزيتون شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة والتنغيص على حياتهم، إضافة إلى استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.