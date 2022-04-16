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السبت، 16-04-2022 11:39 ص

الاحتلال يستهدف المزارعين جنوب غزة

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الوكيل الإخباري-استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية، والعودة إلى بيوتهم.


وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها، أو فلاحتها.

 

وفا

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