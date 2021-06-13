الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يفتح باب التجنيد اعتبارا من الأحد القادم

مدينة صينية تنشر طائرات بدون طيار لإبقاء الناس داخل منازلهم

مركز إعطاء اللقاح للحالات الخاصة يُباشر عمله اليوم

أسعار الذهب الأحد 13/6/2021

وفيات الأحد 13/6/2021

6.5 مليون دولار منحة للأردن من البنك الدولي

بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمعلمين

مناقشة نيابية اليوم لمشروع قانون البلديات واللامركزية

الحرارة أعلى من معدلاتها الأحد

الحجازين يتفقد عددا من المراكز الشبابية في الكرك

الأحد، 13-06-2021 09:10 ص

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

yf3a8-780x470


الوكيل الاخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية والعودة إلى بيوتهم.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.

اضافة اعلان
 

المصدر: وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خيم

الاحتلال يهدم خياما سكنية تأوي 15 فلسطينيا في رام الله

15

الخليل: الاحتلال يفتش منازل ويستدعي عدة فلسطينيين لمراجعة مخابراته

w

من هي الشهيدة الفلسطينية التي أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار عليها ؟

e

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها طعن جنود

03207422-2a2a-452f-a1ce-581b8aa32079

الاحتلال يطلق النار على فتاة عند حاجز قلنديا شمال القدس

اح

الاحتلال يستولي على جرافة في سلفيت

أخبار متعلقة
1

الاحتلال: التصعيد مع غزة سينتهي لكن الخراب من الصعب إصلاحه

9

زوارق الاحتلال تقصف مناطق في غزة

52021141231515835994

وزارة الداخلية في غزة: طائرات الاحتلال قصفت مقر الوزارة ودمرته بالكامل

شهيد

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 122 شهيدا

من

الاحتلال يقصف ميناء الصيادين في غزة

غ

نزوح عشرات الأسر شمال وشرق غزة جراء قصف الاحتلال