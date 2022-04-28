الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

الوكيل الإخباري-استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المزارعين في الأراضي الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مراسل وفا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية شرق بلدتي خزاعة وعبسان الجديدة، شرق خان يونس، ما اضطرهم لمغادرتها.



وتتعمد قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، استهداف المزارعين بشكل يومي ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

وفا