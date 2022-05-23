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الإثنين، 23-05-2022 09:48 ص

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

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الوكيل الاخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع المزارعين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر في فلسطين، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم عنوة دون التبليغ عن إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع وتجبر المزارعين ورعاة الأغنام على مغادرة أراضيهم عنوة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام.

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وفا

 




 

 


 

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