الثلاثاء 27-09-2022
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وزارة التربية والتعليم تقرر تعطيل مدرسة في عمان
استثمار الضمان: بدء عمليات الإنتاج بعد زراعة 30 ألف دونم في المدورة
وزيرا السياحة والشباب يزوران معهد تدريب مهني مادبا
غرفة صناعة عمان تنشىء مركزا دوليا للمعارض
أخبار الشركات
أخبار الشركات
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كورونا
999 إصابة جديدة بكورونا في الصين
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