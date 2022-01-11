الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

زلزال بقوة 6.7 درجة في ولاية ألاسكا

الأردن يترأس أول اجتماع دولي للزيتون

"الداخلية" توقف العمل بـ"الإقامة الجبرية" لمدة 3 أشهر وتستثني حالات محددة - تفاصيل

"تجارة الأردن": تخفيض التعرفة الجمركية يطبق مع دول لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة

قطر: وفاتان و4169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مطالب نيابية باستدعاء لجنة تسعير المحروقات وإلغاء الضريبة المقطوعة

16 وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

مشادات بين النواب والحكومة خلال مناقشة تعرفة الكهرباء الجديدة - فيديو

العجارمة: لن تمرر الموازنة حتى تلغى التعرفة الكهربائية الجديدة

اللبون: دفتر العائلة شرط للحصول على دعم الكهرباء

الثلاثاء، 11-01-2022 04:18 م

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق دير البلح والصيادين في بحر غزة

Vzo5b


الوكيل الإخباري-استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صاح اليوم الثلاثاء، المزارعين في أراضيهم الزراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهاجمت الصيادين في بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات والأبراج العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق دير البلح، أطلقت الرصاص وقنابل غاز مسيل للدموع صوب المزارعين الذين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية شرق المدينة.


في السياق ذاته، هاجمت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه ما ألحق أضراراً بمركب صيد على الأقل واضطرار الصيادين إلى مغادرة المكان.

 


وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التنغيص على المزارعين والصيادين في غزة، وتحرمهم من ممارسة مهنتي الزراعة والصيد عبر ملاحقتهم وإطلاق النار صوبهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
LfwAf

وقفة مساندة للأسير المريض ناصر أبو حميد في طولكرم

9999156439

الاحتلال يداهم منزلين في بلدة جبع جنوب جنين

9ce7d93bc75122d3cb3c1d03d102ba18

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من قرية بير الباشا جنوب جنين

5202110202920246432919

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين

9998884386

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين

ab01ab653e614641beefaae7331e7fc3

الاحتلال يجرف أراضي زراعية ويقتلع عشرات أشتال الزيتون واللوزيات غرب بيت لحم

أخبار متعلقة
Palestinian-activists-wear-as-prisoners-costume090419_MN_00-1

الكنيست تصوت بالقراءة الأولى لصالح ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى

459970d5-ee75-46f6-8d1d-5cf9ff119047

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

pnVdn

الاحتلال يعتقل فتى ويخضع فتية وشبان للتحقيق الميداني في دير نظام

11202113131753980222441

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل

ZVJdY

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بيت لحم

OIP

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين غرب رام الله