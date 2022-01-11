الاحتلال يستهدف المزارعين شرق دير البلح والصيادين في بحر غزة

الوكيل الإخباري-استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صاح اليوم الثلاثاء، المزارعين في أراضيهم الزراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهاجمت الصيادين في بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.

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وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات والأبراج العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق دير البلح، أطلقت الرصاص وقنابل غاز مسيل للدموع صوب المزارعين الذين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية شرق المدينة.



في السياق ذاته، هاجمت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه ما ألحق أضراراً بمركب صيد على الأقل واضطرار الصيادين إلى مغادرة المكان.



وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التنغيص على المزارعين والصيادين في غزة، وتحرمهم من ممارسة مهنتي الزراعة والصيد عبر ملاحقتهم وإطلاق النار صوبهم.



وفا

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