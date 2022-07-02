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السبت، 02-07-2022 08:08 ص

الاحتلال يستهدف المزارعين في قطاع غزة

جيش الاحتلال


الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين شرق وجنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص من الأسلحة الرشاشة على مجموعات من المزارعين وصيادي العصافير شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة.


كما أطلقت قوات الاحتلال النار على المزارعين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وشرق منطقة القرارة، وبلدة عبسان الكبيرة في خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف المواطنين والمزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من الوصول إليها.

 

وفا


 




 

 


 

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