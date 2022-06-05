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الأحد، 05-06-2022 01:17 م

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس

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الوكيل الاخباري- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر في فلسطين، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية داخل ما يسمى موقع "كيسوفيم العسكري" فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وأجبروا الرعاة والمزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع وتحرمهم من العمل في أراضيهم.

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