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الثلاثاء، 27-09-2022 04:44 م

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري-استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة.

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وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق بلدة جباليا شمالا، أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز السام تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق البلدة خلال عملهم في فلاحة أراضيهم ورعي أغنامهم، وأجبروهم عنوة على الانسحاب وترك العمل.


يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل شرق وشمال القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه المزارعين ورعاة الأغنام وعمال محاجر الرمال وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، مع العلم أن العشرات منهم أصيبوا واستشهد عدد منهم على مدار السنوات الفائتة.

 

وفا

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