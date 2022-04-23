الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شرق خان يونس

الوكيل الإخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة شرق خان يونس، وأجبروهم على الانسحاب من منطقة الرعي، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام والأراضي الزراعية على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وفا