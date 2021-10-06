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الأربعاء، 06-10-2021 01:51 م

الاحتلال يستهدف صيادين ومزارعين في غزة وخان يونس

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الوكيل الإخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالرصاص وقنابل الصوت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، والمزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر ، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ستة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، ومغادرة الصيادين إلى الشاطئ.


كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وأرغمتهم على تركها، ومغادرة المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


يشار إلى أن الاحتلال يتعمد يومياً التنغيص على الصيادين في بحر غزة، ويستهدف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع ويمنعهم من الوصول إليها أو فلاحتها.

 

المصدر : وفا 

 

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