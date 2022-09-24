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السبت، 24-09-2022 02:40 م

الاحتلال يستهدف عمال محجر الرمال شرق دير البلح

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الوكيل الاخباري- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة، وقنابل الغاز السام، تجاه عدد من عمال محجر الرمال شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه العمال، وأجبروهم على الانسحاب من مكان عملهم.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع تتعمد بشكل يومي إطلاق النار، والغاز تجاه العمال والمزارعين ورعاة الأغنام، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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وفا

 




 

 


 

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