الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

الوكيل الإخباري - هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين، بالرصاص قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، وأوقعت أضرارا في أحد المراكب دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لترك المكان والعودة إلى الشاطئ.



وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

المصدر : روسيا اليوم

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