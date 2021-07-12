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الإثنين، 12-07-2021 03:16 م

الاحتلال يستولي على بيت متنقل شرق يطا جنوب الخليل

اح
توضيحية


الوكيل الإخباري - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على بيت متنقل "كرفان" شرق يطا جنوب الخليل.

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وأفاد منسق الجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال استولت على كرفان في منطقة زويدين شرق يطا يستخدم كعيادة صحية ونفسية، تخدم أكثر من 1200 نسمة من سكان المنطقة النائية.


وأشار الى ان الاحتلال يكثف من ممارساته وانتهاكاته ضد المواطنين في مصادرة كل مقومات الحياة الصحية والمعيشية والاقتصادية في تلك المناطق لإجبار السكان على ترك أراضيهم لصالح الاستيطان.

 

المصدر : وفا

 

 




 

 


 

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