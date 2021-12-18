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السبت، 18-12-2021 02:59 م

الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب جنين

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الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، على تسجيلات كاميرات مراقبة من محلات تجارية ومنازل الفلسطينيين في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

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وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الفلسطينيين ومحلات تجارية على الشارع الرئيسي واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.


وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مستوطنة "حومش" المخلاة، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين.

 

وفا

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