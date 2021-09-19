الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة غرب سلفيت

الوكيل الإخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تسجيلات كاميرات مراقبة، من بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.



وأفاد مصدر فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واستولت على عدد من تسجيلات كاميرات المراقبة من محال تجارية، واستجوبت عددا من الأهالي ميدانيا بعد احتجازهم لفترة.



يذكر أن بلدة قراوة بني حسان تتعرض منذ عدة أسابيع لعمليات مداهمة يومية، تجري خلالها قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين والمحال التجارية.

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المصدر: وفا

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