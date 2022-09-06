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الثلاثاء، 06-09-2022 05:22 م

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

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الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على جرار زراعي أثناء عمله في عاطوف والرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.

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وأفادت مصادر محلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واستولت على جرار زراعي يعود ملكيته للمزارع مؤيد فخري دراغمة، بعد احتجازه لساعات.


يذكر أن الاحتلال يقتحم المنطقة بشكل دوري، ويحتجز المعدات الزراعية التي تعمل في السهل الخصب، ويستولي عليها في يعض الأحيان.


وتشهد مناطق الأغوار الشمالية منذ أشهر عمليات الاستيلاء على المعدات الزراعية للمواطنين الفلسطينيين ، تقوم بها قوات الاحتلال

 

وفا

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