الاحتلال يستولي على جرار زراعي في خربة إبزيق بالأغوار

الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرار زراعي من خربة ابزيق في الأغوار الشمالية الفلسطينية.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة واستولت على جرار زراعي أثناء عمله في أرض زراعية بالخربة، وتعود ملكيته للفلسطيني سمير سعد أبو عرة من بلدة عقابا.



يذكر أن قوات الاحتلال صعدت خلال الأيام الأخيرة من ملاحقتها واستيلائها على الجرارات والمركبات الزراعية في الأغوار الشمالية، حيث استولت قبل أيام على قرابة 20 آلية ما بين مركبة وجرار زراعي وصهريج ماء، من خربة الراس الأحمر، علما أن الفلسطينيين في الأغوار يعتمدون بشكل أساسي على الجرارات والمركبات الزراعية، ويستخدمونها لفلاحة أراضيهم وتوفير احتياجاتهم والتنقل.



وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة