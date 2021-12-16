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الخميس، 16-12-2021 03:10 م

الاحتلال يستولي على جرار زراعي و باجر في مسافر يطا

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الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، على جرار زراعي و"باجر" اثناء العمل على استصلاح أراضٍ للفلسطينيين بمسافر يطا جنوب الخليل.

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قال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا": ان قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود ل عايش عوض، و"باجر" لجبرين العدرة، اثناء قيامهما باستصلاح وحراثة أرض لعائلة عوض بتجمع "قووص" بالقرب من شعب البطم بمسافر يطا.


وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي يرفع من وتيرة اعتداءاته واستهدافه للمزارعين ومنعهم من حراثة اراضيهم في هذا الوقت من العام، لإضاعة الفرصة عليهم ومنعهم من زراعة اراضيهم واللحاق بالموسم الشتوي.


 




 

 


 

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