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الأربعاء، 08-09-2021 04:54 م

الاحتلال يستولي على جرافة بعد اقتحام قرية بيت إكسا

myNok


الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرافة بعد اقتحام قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد المواطن الفلسطيني، نعيم غيث، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافته بحجة قيامه بالعمل في أراض زراعية قرب مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي القرية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال طالبته بمراجعة "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال من أجل استعادتها بعد دفع غرامة مالية باهظة.

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المصدر: وفا

 

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