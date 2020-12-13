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الأحد، 13-12-2020 05:24 م

الاحتلال يستولي على جرافة جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-  استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرافة في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

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وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن جبرين العدرة، خلال عمله في استصلاح أراض للمواطنين بالقرب من قرية البويب شرق بلدة يطا.


وكانت مجموعة من مستوطني مستوطنة "بني حيفر" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، منعت المواطنين من استصلاح أراضيهم واحتجزت الجرافة قبل أن يتم الاستيلاء عليها.


وفي منطقة سوسيا اعتدت مجموعة من المستوطنين المسلحين على رعاة الأغنام ومنعتهم من الوصول إلى المراعي.


 




 

 


 

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