الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرافة في منطقة "المراحات"، غرب مدينة سلفيت.



وقال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش، إن قوات الاحتلال استولت على جرافة البلدية خلال عملها في استصلاح أراض زراعية في منطقة "المراحات" القريبة من منطقة "الرأس"، المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.



يذكر أن قوات الاحتلال استولت أمس السبت، على جرافة تابعة لبلدية قراوة بني حسان، غرب سلفيت، أثناء عملها في تأهيل شارع زراعي شمال شرق البلدة.

اضافة اعلان

المصدر: وفا