الاحتلال يستولي على 616 دونما جنوب نابلس

الوكيل الإخباري-قررّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاستيلاء على نحو 616 دونما جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على نحو 616 دونما من أراضي بلدات قريوت، والساوية، واللبن الشرقية؛ وذلك لتوسيع نفوذ وهيكلية مستوطنة "عيلي".



واضاف "أن بداية المستوطنة المذكورة كانت عددا من البيوت فوق تلة، واليوم هي واحدة من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، وتتمدد على حساب اراضي الفلسطينيين، لتصل الى مستوطنة "شيلو"؛ لتحقيق الهدف من خلال ربط المستوطنات ببعضها".



وفا

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