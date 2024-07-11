الاحتلال يسقف صحن الحرم الإبراهيمي لتهويده ويهدم منزلا في الخليل

الوكيل الاخباري- أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه، كما هدمت منزلا من ثلاثة طوابق في منطقة خربة قلقس.

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وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي في بيان، إن الاحتلال استغل فترة العدوان الذي يشنه منذ 7 تشرين الأول الماضي، وأقدم على إغلاق منطقة الصحن وسقفه بألواح صاجية، في محاولة لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي.



وأشار الى أن هذا العمل يعد خطيرا واعتداء سافرا بحق قدسية ومكانة الحرم، مؤكدا أن الأوقاف شكلت غرفة عمليات مع المحافظة والمؤسسات المدينة للخروج بتوصيات حول هذ الاعتداء.



من جهته، أكد محافظ الخليل خالد دودين أن الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف يشكل انتهاكا خطيرا بمعالم الحرم واستفزازا لمشاعر المسلمين، واعتداء على حرية العبادة فيه، وينذر بتصعيد الأوضاع في المحافظة، كما يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في أرجاء المحافظة ومنها البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف.

الى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال، اليوم، منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في منطقة خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.



وقالت محافظة الخليل، إن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل يتكون من ثلاثة طوابق، مساحة كل طابق 200 متر مربع، ويؤوي أكثر من 30 فردا، بحجة عدم الترخيص.