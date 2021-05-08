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السبت، 08-05-2021 04:59 م

الاحتلال يسلم إخطارا بهدم ووقف البناء في مبنى غربي سلفيت

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الوكيل الإخباري- سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، إخطارا بهدم ووقف البناء لمبنى قيد الإنشاء في بلدة بروقين غربي سلفيت.

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وقال رئيس بلدية بروقين مروان عبد الرحمن، في بيان اليوم إن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة، وتسلموا إخطار هدم ووقف العمل بمبنى قيد الإنشاء يعود ملكيته لأحد المواطنين بحجة وجوده في منطقة مصنفة بـ " c" يمنع العمل بها. وأشار إلى أن المنطقة مستهدفة لتوسعة المنطقة الصناعية لمستوطنة ارائيل المقامة على أراضي المواطنين، غرب شمالي البلدة، ففي عام 2012 قام الاحتلال بتسليم إخطارات وقف العمل والهدم لعدد من المنشآت، وجرى رفع قضية لدى المحاكم الإسرائيلية عن طريق مركز القدس وحتى اليوم ما زلنا ننتظر القرار. وفي عام 2018 قام الاحتلال باقتلاع أشجار زيتون بالمنطقة نفسها بحجة أن الأرض أملاك دولة يحظر العمل والبناء فيها أو زراعتها.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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