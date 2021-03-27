الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد نوفل

الوكيل الإخباري - سلمت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد خالد نوفل، من بلدة رأس كركر غرب رام الله، وذلك على حاجز نعلين العسكري.

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ونقل جثمان الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لمعاينته، على أن يشيع إلى مثواه الأخير اليوم السبت بعد صلاة الظهر، في مسقط رأسه قرية راس كركر.



واحتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد منذ الخامس من شباط/ فبراير الماضي، بعد استشهاده برصاص مستوطنين أطلقوا النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية.



يشار إلى أن الشهيد خالد نوفل كان يعمل موظفا في وزارة المالية، وهو متزوج وأب لطفل (4 أعوام).

المصدر: وفا

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