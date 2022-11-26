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السبت، 26-11-2022 09:12 ص

الاحتلال يشتري عشرات المركبات المصفحة لقمع المواجهات بالضفة

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الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول المشتريات في جيش الاحتلال عن شراء عشرات المركبات المصفحة، وذلك للاستخدام العاجل وقمع المواجهات في الضفة الغربية المحتلة.

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وذكر نائب المدير العام ومسؤول شعبة المشتريات في وزارة جيش الاحتلال "آفي ددون" أنه تقرر شراء 50 مركبة عسكرية مصفحة بشكل عاجل من شركة "بيلسان ساسا" التي تصنع مركبات مصفحة تسمى "ساند كات" التي تعتمد على طراز فورد F-550.


ويعاني جيش الاحتلال من نقص في المركبات المصفحة مؤخراً وذلك في ظل تسارع العمليات في الضفة والاقتحامات اليومية للمناطق، بالإضافة لتضرر عدد كبير من المركبات بفعل تفجير العبوات وإطلاق النار من المقاومين.


ومطلع الشهر الجاري، قرر جيش الاحتلال التزود بالوسائل القتالية والجيبات المصفحة الحديثة لمواجهة الأحداث المتصاعدة في الضفة عبر صفقة بقيمة مئات الملايين من الشواقل.


كما قرر الجيش التزود بنحو 2500 سترة واقية ضد الرصاص لصالح جنوده في الضفة في ختام جلسة تقييم للأوضاع الأمنية وفي ظل استمرار تعرض قواته للنيران خلال اقتحامها للأراضي الفلسطينية.

 

صفا


 




 

 


 

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