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الخميس، 24-11-2022 02:41 م

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شمال غرب القدس

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الوكيل الإخباري- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من إجراءاتها العسكرية في محيط قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس.

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وأفاد مراسل " وفا "، بأن قوات الاحتلال شددّت من إجراءاتها على الحاجز العسكري المقام على مدخل القرية المعزولة بجدار الفصل والتوسع العنصري.


وكانت قوات الاحتلال، قد أعادت، اقتحام قرية بيت إكسا، بعد انسحابها منها فجرا.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها والتنكيل بساكنيها منذ ساعات الصباح، وقامت بتحطيم أبواب المنازل الواقعة عند مدخل القرية.


يشار إلى أن قرية بيت إكسا (2000 نسمة) معزولة بالكامل خلف جدار الفصل والتوسع العنصري منذ عام 2006، وتتعمد سلطات الاحتلال التضييق على أهلها.


 




 

 


 

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