السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يفرج عن يونس جبارين

نقل أسرى فلسطينيين من جلبوع إلى سجون جنوبي الكيان

العراق ينتقل إلى الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء

جائزة الحسن للشباب تنفذ حملة لتنظيف غابة سيل حسبان

الاتحاد الأوروبي: هجمات 11 أيلول شكلت تحولًا جذريًا في التاريخ العالمي الحديث

السفارة الأميركية في عمان تحيي ذكرى هجمات 11 أيلول

بدء مراسم إحياء الذكرى العشرين لاعتداءات 11 أيلول في نيويورك

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

تطورات جديدة بشأن جريمة قتل الصيدلاني نزار قازان في عمان

عجلون : ندوة حوارية للتوعية بأسباب الطلاق وآثاره السلبية

السبت، 11-09-2021 04:28 م

الاحتلال يشرع بإخلاء عدد من أقسام الأسرى في سجن جلبوع

cr5Jm


الوكيل الاخباري- شرعت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإخلاء عدد من أقسام الأسرى الأمنيين في سجن جلبوع.

اضافة اعلان

 

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أنّ مصلحة السجون تقوم حالياً بإخلاء الأسرى من قسمين في سجن جلبوع إلى سجون أخرى في الجنوب.


وقال موقع "واللا" العبري: "إنّ مصلحة السجون ستقوم بإخلاء عدد من أقسام الأسرى الأمنيين في سجن جلبوع مساء اليوم، خشية من وجود أنفاق أخرى".

وأشار الموقع العبري، إلى أنّه تم استدعاء المزيد من الحراس والقوات الخاصة إلى السجن.

 

المصدر: الخبر

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الاحتلال يفرج عن يونس جبارين

s

نقل أسرى فلسطينيين من جلبوع إلى سجون جنوبي الكيان

WhatsApp Image 2021-09-11 at 7.41.09 AM

الكشف عن أماكن اختباء الأسيرين الزبيدي وعارضة لحظة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال

LhtwX (1)

تعرف على وحدة مرعول التي تشارك في تقصي أثار الأسرى

ز

رسالة مؤثرة من شقيق الأسير زكريا الزبيدي بعد اعتقاله

GettyImages-696146629-r

جنين: تمديد توقيف أشقاء الأسيرين محمد عارضة ومحمود العارضة

أخبار متعلقة
Zpjlg

الاحتلال يتوعد الأسرى الستة بالسجن سنوات طويلة

جيش

هل عبر الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود اللبنانية... الكشف عن تفاصيل جديدة

سجن

فضيحة أمنية في سجون الاحتلال يكشفها فرار 6 أسرى فلسطينيين

61359b964c59b72000553206-1200x675

الاحتلال يكشف عن وسيلة الحفر التي استخدمها الأسرى الفارين

109-093315--_16135a81b1a068

صور تظهر حفرة النفق الذي فرَ من خلاله الأسرى فلسطينيين

2017_7_2_20_2_57_450

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة