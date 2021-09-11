الاحتلال يشرع بإخلاء عدد من أقسام الأسرى في سجن جلبوع

الوكيل الاخباري- شرعت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإخلاء عدد من أقسام الأسرى الأمنيين في سجن جلبوع.



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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أنّ مصلحة السجون تقوم حالياً بإخلاء الأسرى من قسمين في سجن جلبوع إلى سجون أخرى في الجنوب.



وقال موقع "واللا" العبري: "إنّ مصلحة السجون ستقوم بإخلاء عدد من أقسام الأسرى الأمنيين في سجن جلبوع مساء اليوم، خشية من وجود أنفاق أخرى".



وأشار الموقع العبري، إلى أنّه تم استدعاء المزيد من الحراس والقوات الخاصة إلى السجن.

المصدر: الخبر