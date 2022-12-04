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الأحد، 04-12-2022 06:25 ص

الاحتلال يشن سلسلة غارات جنوب قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال من نوع "إف16" قصفت بصاروخين على الأقل موقعاً غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في المكان، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.


كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية أرضاً وموقعاً شرق مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين على الأقل، وألحقت دماراً وخراباً فيهما وبممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.


وتجوب طائرات الاحتلال الحربية أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة.


وفا


 




 

 


 

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