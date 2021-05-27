الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 04:57 م

الاحتلال يصادق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري- صادقت سلطات الاحتلال اليوم الخميس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية جنوب شرق بيت لحم.
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وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن سلطات الاحتلال صادقت على إنشاء (560) وحدة استيطانية في مستوطنة "متساد" المقامة على أراضي المواطنين في قرى كيسان والرشايدة.

وأضاف بريجية أن هذه القرار يأتي بعد المصادقة قبل أيام على انشاء (90) وحدة استيطانية في مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي قرية كيسان، مشيرا الى أن هذا التسارع في التوسع الاستيطاني يعد استهدافا واضحا للسيطرة على المنطقة الجنوبية الشرقية وبالتالي ربط المستوطنات ببعضها.

المصدر: وفا

 




 

 


 

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