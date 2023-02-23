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الخميس، 23-02-2023 12:47 م

الاحتلال يصادق على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالقدس والضفة

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الوكيل الإخباري - صادق ما يسمى بـ "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني الإسرائيلي"، على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بشكل نهائي في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، فإن المجلس سينعقد اليوم ثانية للمصادقة على بناء 4 آلاف وحدة أخرى.


ووفقًا للموقع، فإن هذا العدد هو الأكبر من حيث الوحدات السكنية الاستيطانية التي يتم المصادقة عليها خلال العامين الماضيين.


وبين أن بعض خطط البناء التي ستكون على طاولة المجلس، تتعلق بإعادة تأهيل البؤر الاستيطانية القائمة بأثر رجعي، بعد شرعنتها وتحويلها لمستوطنات.


والمستوطنات التي يتوقع تعزيزها بأكبر عدد من الوحدات الاستيطانية هي معاليه أدوميم قرب القدس (حوالي 1100 وحدة)، كوخاف يعقوب بالقرب من رام الله (حوالي 630 وحدة)، جفعات زئيف قرب القدس (حوالي 485 وحدة)، معاليه عاموس قرب بيت لحم (حوالي 485 وحدة) وإيلعازر بالقرب من كفر عتصيون بين الخليل وبيت لحم (حوالي 430 وحدة).

 

بترا


 




 

 


 

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