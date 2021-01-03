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الأحد، 03-01-2021 12:21 م

الاحتلال يصادق على مخططات استيطانية في بيت لحم

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الوكيل الاخباري- صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.  
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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن الاحتلال صادق على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ في حوض (8) من موقع الشفا، ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا، وحوض رقم (1) من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس، وحوض (4) من موقع وعر أبو مهر والعقبان، وحوض (5) من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا.  

وأشار بريجية إلى أن إصدار مثل هذه المخططات الاستيطانية تؤكد حقيقة أن حكومة الاحتلال تذلل العقبات امام المستوطنين، لتسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين.

 




 

 


 

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