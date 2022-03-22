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الثلاثاء، 22-03-2022 03:43 م

الاحتلال يصدر حكما بالسجن لمدة عام بحق ناشط مقدسي

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الوكيل الإخباري-أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن الفعلي لمدة عام، بحق الشاب المقدسي مراد عطية من حي الشيخ جراح.

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وعقب صدور الحكم، قال الأسير: "سنة فدا الشيخ جراح، فيما أفادت مراسلة وفا بالقدس: إن الناشط عطية (26 عاما) اعتقل من منزله بالحي في الثامن من آب الماضي، واتهمته سلطات الاحتلال بملف سريّ ومنعت محاميه من التصريح تحت أمر "منع النشر"، ومددت اعتقاله أكثر من 22 مرة.


وأوضحت عائلته أن اعتقال مراد منعه من استكمال رسالة الماجستير، لأنه دافع عن بيته المهدد بالإخلاء.


ويعتبر عطية جزءا من رواية أهل حي الشيخ جرّاح، ووجها معروفاً بالنسبة لكلّ المتضامنين والإعلاميين، فهو من أبرز المدافعين عن الحي.

 

وفا

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