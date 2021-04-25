الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في بلدتين بالقدس

الوكيل الإخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في بلدتي العيسوية والعيرزية.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت عددا من الشوارع في العيسوية بمدينة القدس المحتلة، واستهدفت شبانا بالقنابل الغازية السامة والصوتية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.



كما استهدفت تلك القوات منازل الفلسطينيين في محيط مقبرة بلدة العيزرية جنوب شرق القدس بالقنابل الغازية السامة، خلال قمعها لمسيرة انطلقت اسنادا للمقدسين في معركتهم مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى اصابة عدد من الفلسطينيين.

المصدر : وفا