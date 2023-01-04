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الأربعاء، 04-01-2023 12:05 م

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في بيت لحم

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال المواجهات التي اندلعت عقب هدم قوات الاحتلال بركسا لتربية الأغنام في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. 

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وأفاد رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "أبو سود" غرب البلدة، وهدمت بركسا مساحته 150 مترا مربعا يعود للمواطن خيري إبراهيم صبيح، بحجة عدم الترخيص. 


وأضاف موسى، ان عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، في منطقة التل، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الهدم.


يذكر أن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من هجمته الاستيطانية في منطقة "أبو سود"، تمثلت بهدم منازل وأخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.

 

وفا


 




 

 


 

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