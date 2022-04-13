الاحتلال يصيب ثلاثة شبان بالرصاص ويعتقل أحدهم بطولكرم

الوكيل الإخباري-أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي واعتقل أحدهم، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة، لحرم جامعة خضوري في طولكرم.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بان إصابتين بالرصاص الحي وصلتا إلى مستشفى طولكرم الحكومي، إحداها في الرأس ويجري التعامل معها وتقييم وضعها، وأخرى في الأطراف العلوية.



وذكرت مراسلة وفا، بأن القوات الإسرائيلية الخاصة اعتقلت الأسير السابق دانيال جابر، بعد إصابته بالرصاص في قدميه، قبل أن تقوم باعتقاله، علما أنه يعمل موظفا في أمن الجامعة.



وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية الخاصة، التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والتي أدت لإصابة العشرات بالاختناق.



وفا

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