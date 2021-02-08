الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في جنين

الوكيل الإخباري - أُصيب شاب، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وسط اندلاع مواجهات.

اضافة اعلان



وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور البيطاوي، بعد أن أطلقت الرصاص الحي عليه في الصدر، وأحمد مروان الغول، عقب مداهمة منزل ذويهما في مخيم جنين.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سلطان وسند نزال، بعد مداهمة منزليهما في بلدة قباطية جنوبا، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





