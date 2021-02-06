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السبت، 06-02-2021 09:27 ص

كان ينتظر مركبة ليستقلها

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في رام الله

رص
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، مساء اليوم الجمعة، عند مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، صوب شاب من مخيم الجلزون، كان ينتظر مركبة ليستقلها عند مدخل البلدة، وأصيب في منطقة الفخذ.


ونقل الشاب لتلقي العلاج في المركز الطبي بالبلدة حيث تبين لاحقا أنه مصاب بنزيف، فتم نقله بمركبة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج اللازم.


وأوضحت المصادر، أن الاحتلال أغلق مدخلي سلواد الرئيسيين، ما اضطر مركبة الإسعاف لنقل المصاب عبر طريق أطول.

 

المصدر : وفا 

 

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