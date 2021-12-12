الاحتلال يصيب شابا بجروح خطيرة أثناء اعتقاله جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-أصيب شاب من خربة قلقس جنوب الخليل، اليوم الأحد، بجروح وصفت بالخطيرة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب بشكل وحشي، أثناء اعتقاله.

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وقالت مصادر محلية لمراسل وفا ، إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة عبد السلام سلهب، وفتشته بطريقة استفزازية، واعتقلت نجلها أحمد عبد السلام سلهب، بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة الرأس، وجرى نقله الى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود لأقرباء المعتدى عليهم، واعتقلت الشاب أنس محمود عبد السلام سلهب.



ويتعرض أهالي خربة قلقس المحاذية للشارع الالتفافي ومستوطنة "حاجاي" الى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وفا

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