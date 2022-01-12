الاحتلال يصيب شابا و يعتقل ثلاثة آخرين في جنين

الوكيل الإخباري - أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من بلدة برقين برصاصة في الساق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بئر الباشا، فيما اعتقل ثلاثة آخرون من بلدة السيلة الحارثية، في جنين.

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وقالت مصادر ، إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في قرية بئر الباشا، ما أدى إلى إصابة شاب من بلدة برقين كان يتواجد في المكان بعيار ناري في الساق، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية، عرف من أصحابها ذوي الأسرى يعقوب القادري غوادرة، وشادي وسامي وهيثم غوادرة.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال: محمد طاهر الشلبي، وعمرو نور الدين طحاينة، وسامر عادل شواهنة بعد أن داهمت منزليهما في بلدة السيلة الحارثية.

وفا