الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

مفيد عاهد نهار.. مبارك الماجستير

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

الملكة: عيد عمال سعيد

الإثنين، 01-05-2023 01:34 م

الاحتلال يصيب صيادين ويعتقل آخرين قبالة شاطئ غزة

احتلال بحر


الوكيل الإخباري - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، صيادين، واعتقلت اثنين آخرين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

اضافة اعلان


وقال مصادر نقلاً عن اتحاد لجان الصيادين، إن صيادين أصيبا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، أحدهما بالرأس وهما على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة من زوارق الاحتلال الحربية.


وأكد أن جنود بحرية الاحتلال، أطلقوا الرصاص صوب الصيادين وحاصروا أحد مراكب الصيد وفتحوا صوبهم خراطيم المياه، ما أدى إلى إصابة صيادين نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.


كما اعتقلت بحرية الاحتلال الشقيقين عمران وإبراهيم محمد بكر وصادرت مركب الصيد ونقلتهم إلى ميناء أسدود القريب من غزة.


وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة يومياً وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

 

وفا

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ظظظظظظظظظظظظظظظ

المطالبة بتدخل دولي لوقف ممارسات الاحتلال بحق عمال قطاع غزة

احتلال 7

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس المحتلة

احتلال5

توغل إسرائيلي شرق خان يونس

احتلال 99

إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بيت لحم

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اسعاف 5

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام أريحا

أخبار متعلقة
بحر

الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة