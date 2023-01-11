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الأربعاء، 11-01-2023 03:54 م

الاحتلال يصيب طفلاً جنوب جنين

الرصاص-المطاطي


الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الأربعاء، طفل من بلدة الزبابدة جنوب جنين بعيار معدني، عقب اقتحام الاحتلال البلدة ومحاصرة أحد المنازل، كما داهمت قوات الاحتلال منازل مواطنين فلسطينيين ومحلات تجارية على مدخل قريتي رمانة وزبوبا، غرب جنين، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

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وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا بعد اقتحام بلدة الزبابدة، ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت ما أدى الى إصابة طفل بعيار معدني في القدم، وألحقت أضرارا مادية بمطعم يعود للمواطن الفلسطيني مهدي الشرقاوي، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بين بلدتي قباطية والزبابدة .


وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل ومحلات تجارية على مدخل قريتي رمانة وزبوبا، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، عرف من أصحابها جمال أبو بكر، ونصبت حاجزا عسكريا بين القريتين، منعت من خلاله المركبات من الدخول أو الخروج الى جنين عبر حاجز عسكري سالم، واندلعت مواجهات في محيط المعسكر.


 




 

 


 

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