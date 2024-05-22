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إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

الأربعاء، 22-05-2024 03:47 م

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين في مخيم جنين بينهم سيدة

الاحتلال-الإسرائيلي-يصيب-3-فلسطينيين-بينهم-سيدة-ويعتقل-3-آخرين-في-جنين


الوكيل الإخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي في مختلف أنحاء جسده، اليوم الأربعاء، واعتقل آخرون، بينهم سيدة، وتم تفجير أجزاء من منزل في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين، لليوم الثاني على التوالي.

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وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها استلمت فلسطينياً مصاباً من مخيم جنين بالرصاص الحي في مناطق مختلفة من جسده، وجرى نقله إلى المستشفى.


وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين عُرف من بينهم هلال جلامنة، وسيدة من عائلة الحامد، بعد مداهمة منازلهم في المخيم.


وأضافت، أن قوات الاحتلال ألحقت دماراً في منزل فلسطيني يدعى طه أبو سرية، وعشرات المنازل الأخرى خلال عمليات التفجير والتخريب التي تنفذها خلال عدوانها على المخيم.


وتواصل قوات الاحتلال شن حملة مداهمات واسعة في المخيم وأطرافه، تتركز في مناطق الهدف والجابريات وخلة الصوحة، وتواصل تعزيزاتها العسكرية في المدينة ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.



 




 

 


 

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