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الخميس، 03-03-2022 03:41 م

الاحتلال يصيب مواطنين فلسطينيين ويعتقل إثنين آخرين في نابلس

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الوكيل الإخباري-أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الجبل الشمالي من نابلس، واعتقل آخران من المحافظة.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي من نابلس، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة مواطن برصاصة في صدره، ووصفت حالته بالمستقرة، وآخر باليد.


وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المنطقة ذاتها واعتقلت المواطن نصر مبروكة، شقيق الشهيد أدهم مبروكة.


وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن صهيب ثابت من بلدة بيت دجن شرق نابلس

 

وفا

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