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الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين من طوباس وطمون

الجمعة، 19-08-2022 10:25 ص

الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين من طوباس وطمون

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الوكيل الاخباري - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين اثنين، فيما اعتقلت خمسة آخرين خلال اقتحامها مدينة طوباس، وبلدة طمون جنوبا.

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وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع إصابة لمواطن من طوباس (٦٠ عاما)، بالرأس وصفت إصابته بالخطرة، أثناء خروجه من صلاة الفجر، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب شاب من طمون برصاصة حية في الفخذ، وذلك أثناء مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها المكانين، خمسة شبان.


وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل أثناء اقتحامه طمون، كلا من: مأمون نعيم بني عودة، وعلي مصطفى بني عودة، والشقيقين معاذ وعايد فرحان بني عودة، كما اعتقل الطالب الجامعي أكرم حكم الخراز، من مدينة طوباس.

 

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