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السبت، 08-06-2024 08:13 ص

الاحتلال يصيب 11 فلسطينيا بجروح ورضوض خلال اقتحام جنوب أريحا

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الوكيل الاخباري - أصيب 11 فلسطينيا بجروح وكسور وكدمات، صباح اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

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وأفادت مصادر بأن قوات مدججة من جيش الاحتلال نفذت حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في عقبة جبر، ونكلت بالفلسطينيين، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت لترهيب السكان، وتخريب المنازل، والمركبات.


وأوضحت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة بمحافظة أريحا والأغوار لـ"وفا"، أن جنود الاحتلال اعتدوا بأعقاب البنادق، وأدوات صلبة على أفراد من عائلة أبو محمد وكمال اللدعة، خلال عملية الاقتحام.


وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات حطمت عددا من المركبات، ما أدى إلى تعامل الطواقم الطبية والمسعفة مع 11 إصابة.


 




 

 


 

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