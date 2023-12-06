الاحتلال يصيب 3 فلسطينيين ويعتقل 3 آخرين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الوكيل الاخباري-
أصيب اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، احدهم بجروح حرجة، واعتُقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.اضافة اعلان
وأفاد مصدر أمني لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شاب (34 عاما) في اليد والفخذ، وآخر باليد، وثالث بالبطن ووصفت إصابته بالخطيرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت كلا من: أحمد جلال عيسى، ومارسيل رامي مصلح.